Брюссель, , 15:43 — REGNUM Для того, чтобы оказать консолидированную помощь Индии, в которой на протяжении последнего времени наблюдается вспышка распространения коронавирусной инфекции, Евросоюз активировал механизм гражданской обороны. Об этом 26 апреля рассказал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

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«Учитывая тяжелую санитарную ситуацию в Индии, был активирован механизм гражданской обороны ЕС. Индия просила предоставить медицинский кислород и лекарства, такие как ремдесивир», — заявил он.

Также представитель Еврокомиссии уточнил, что Ирландия уже предложила для Индии 700 кислородных концентраторов, кроме того, по его словам, также о желании помочь объявили Франция и Германия.

«В настоящее время мы обсуждаем помощь Индии через этот механизм с другими странами ЕС. В ближайшие часы и дни мы рассчитываем получить дополнительною помощь для Индии», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Индии за истекшие сутки было выявлено почти 353 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за весь период пандемии.