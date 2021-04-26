Липецк, , 15:40 — REGNUM Бывшего руководителя Фонда капитального ремонта Липецкой области Александра Козина приговорили к 3,5 года лишения свободы за мошенничество. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в декабре 2013 года и апреле 2014 года он взял в ПАО «Липецккомбанк» два кредита — на 15 и 20 млн рублей. Чтобы создать видимость добросовестности, в 2014 году он частично погасил кредита примерно на 4,5 млн рублей, но после этого выплаты прекратил.

В ходе рассмотрения гражданского дела по иску банка Козин заявил о непричастности к кредитам и отсутствии его подписей в договорах и кассовых ордерах. Банк заявил, что ему был причинен материальный ущерб на сумму более 30 млн рублей.

Козине признал вину, заявив, что он стал жертвой неправомерных действий бывших руководителей банковского учреждения и его партнера по бизнесу. При этом Правобережный районный суд Липецка решил, что обвинения обоснованы.

Козина признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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