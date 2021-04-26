Москва, , 15:55 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба увидела нарушение закона о рекламе в одном из выпусков YouTube-шоу «Что было дальше?» («ЧБД»).Об этом 26 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным издания, ведомство посчитало фразу «доставка еды №1 в России» во время рекламы Delivery Club в одном из выпусков шоу некорректной. В ФАС считают, что нарушение допущено по вине сервиса доставки и компании Medium Quality (выпускает «Что было дальше?», «Внутри Лапенко» и другие проекты).

Добавим, что рекламная интеграция уже была удалена. «В следующий раз мы с подрядчиками обязательно будем внимательнее», — заявили представители Delivery Club.

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