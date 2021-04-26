Ташкент, , 15:38 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года стоимость лекарств, рассчитанных на один выезд скорой помощи, составляет 6,5 тыс. сумов ($0,62). Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что за последние четыре года этот показатель увеличился в десять раз. Кроме того, количество пунктов скорой помощи с 2016 года выросло вдвое, до 1666. Число бригад скорой помощи увеличилось до 1648.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году жители Узбекистана обратились в скорую медицинскую помощь 11,5 млн раз, что на 15% больше, чем годом ранее.

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