Донецк, 26 апреля 2021, 15:39 — REGNUM Украина должна не пытаться переписать, а выполнять Минские соглашения. Об этом заявила 26 апреля министр иностранных дел ДНР Наталя Никонорова, передаёт пресс-служба ведомства.
Министр добавила, что никакие переговоры украинской стороны с любыми иностранными лидерами не помогут решить конфликт в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Донбассе близки к тому, чтобы согласовать «пасхальное» перемирие.
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