Донецк, , 15:39 — REGNUM Украина должна не пытаться переписать, а выполнять Минские соглашения. Об этом заявила 26 апреля министр иностранных дел ДНР Наталя Никонорова, передаёт пресс-служба ведомства.

«Как только у украинского руководства заканчивается запал изобретать иные способы уклониться от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, оно возвращается к излюбленному тезису про то, что «Минский процесс должен быть гибким», — сказал она.

Министр добавила, что никакие переговоры украинской стороны с любыми иностранными лидерами не помогут решить конфликт в Донбассе.

«Главное содержание Минских соглашений заключается как раз в необходимости прямого диалога с нами, а именно от него украинские власти и пытаются всеми способами увильнуть», — подчеркнула Никонорова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Донбассе близки к тому, чтобы согласовать «пасхальное» перемирие.

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