Москва, , 15:36 — REGNUM Жесткие условия сделки ОПЕК+ — это вынужденная мера, на которую нефтедобывающие страны согласились в чрезвычайной ситуации, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Чем больше спрос на рынке нефти будет приближаться к «норме», к «доковидному» уровню, тем сложнее будет договариваться о сокращении добычи, особенно учитывая вероятное увеличение добычи в странах вне ОПЕК+.

Однако в более отдаленной перспективе, если реализуется экологическая повестка и спрос на нефть будет вытесняться возобновляемыми источниками энергии, может сложиться другая ситуация.

Тогда нефтедобывающим странам вновь придется координировать свои действия, жертвуя объемами добычи для стабилизации спроса и предложения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун считает, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи может быть продлена «навсегда».

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