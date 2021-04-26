Тюмень, , 15:36 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 55 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 26 апреля коронавирусом заразились 34 948 человек. Выздоровели 33 299 человек, скончались 457 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).