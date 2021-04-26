Тбилиси, , 15:38 — REGNUM В Грузии в связи с пасхальными праздниками будут приняты меры для профилактики пандемии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба правительства страны.

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Сообщается, что с 3 по 12 мая в стране будет приостановлена работа общественного транспорта. Кроме того, будет ограничен доступ на кладбища.

Праздничные литургии в церквях Грузинской православной церкви требуется проводить с учетом рекомендаций врачей. Все должны будут носить защитные маски и соблюдать дистанцию.

В пресс-службе отметили, что комендантский час в ночь с 1 на 2 мая сократят. Он будет действовать не до 05:00, как обычно, а до 04:00.

Стоит отметить, что в прошлом году, когда в Грузии отмечали православную Пасху, также действовал комендантский час. Те, кто хотел принять участие в праздничной литургии, должны были находиться во дворе церкви до утра, пока комендантский час не прекратил действовать.

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