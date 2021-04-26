Таллин, , 15:34 — REGNUM В воскресенье, 25 апреля, в Таллиннском международном аэропорту состоялся вылет регулярного рейса по маршруту Таллин — Москва. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, отметив, что вылет в столицу России стал первым с весны 2020 года и состоялся в 20:40 по местному времени (совпадает с московским).

Авиасообщение между столицами Эстонии и России обеспечивают самолеты Sukhoi SuperJet 100 российской авиакомпании Аэрофлот. Согласно расписанию, рейсы Таллин — Москва будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. В случае улучшения эпидемиологической ситуации и роста пассажиропотока их число может быть увеличено.

Несмотря на возобновление авиасообщения, по-прежнему действует ряд ограничений. Так, полеты разрешены только дипломатичесим работникам, сотруднкам транспортных предприятий, транзитным пассажирам, а также отправляющимся к родственникам лицам. По-прежнему действует полный запрет на туристические поездки.

У таких пассажиров должны быть документы, подтверждающие, что они не являются носителями коронавируса.