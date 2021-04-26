Белгород, , 15:35 — REGNUM Доследственную проверку по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего начали в СУ СК по Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе ведомства. В сети появилось видео, на котором двухлетний ребёнок, одетый в верхнюю одежду, самостоятельно прыгает в водоём, последовав примеру взрослых.

Видеоролик появился в соцсетях 24 апреля. В тот же вечер инспекторы ПДН посетили женщину. Оказалось, что компания молодых людей отдыхала вместе с малолетними детьми на берегу реки Северский Донец в Белгороде ещё 15 апреля. На записи видно, что сначала в воду прыгает мужчина, затем женщина, а следом за ней — двухлетний ребёнок в одежде. Мальчика вытащила на берег другая женщина, мать ребёнка в первые минуты случившегося не подошла к нему и не предприняла попыток переодеть.

В полиции в отношении женщины составлен административный материал. Помимо мальчика, запечатлённого на видео, у жительницы Белгорода имеется ещё один сын 2020 года рождения. Женщина ведёт антиобщественный образ жизни, состоит на учёте как родитель, оказывающий отрицательное влияние на своих детей. Воспитывает и содержит детей их бабушка. Отец мальчиков отбывает наказание в местах лишения свободы.

«Семья регулярно посещалась сотрудниками полиции на дому. С матерью детей проводились профилактические беседы, она неоднократно привлекалась к административной ответственности. В управление социальной защиты администрации Белгорода ранее была направлена информация о положении семьи для принятия соответствующих мер. В ближайшее время будет решаться вопрос о возможности изъятия несовершеннолетних детей из семьи», — уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

В региональном Следственном комитете устанавливают все обстоятельства произошедшего на водоёме, а также условия жизни и воспитания ребёнка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.