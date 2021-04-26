Чебоксары, , 15:34 — REGNUM Сильный ветер в Чувашии, порывы которого за два дня достигали 22 метров в секунду, ослабнет сегодня вечером, 26 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его прогнозам, 27 апреля ветер будет умеренным, с порывами 6 — 11 метров в секунду. Но уже в начале мая снова возможен очередной штормовой ветер.

Синоптик-любитель отмечает, что в ночь с 26 на 27 апреля ожидаются заморозки, затем волновой циклон принесет небольшие дожди и похолодание до +10…+12 градусов. При этом в ночь на 28 апреля возможен снег, а днём местами прогнозируются кратковременные дожди с ледяной крупой при температуре +5…+10 градусов и сильным западным ветром.

29 — 30 апреля чуть потеплеет, а 1 мая вернётся дождливая и ветреная погода. 2 мая, когда православные отмечают Пасху, ожидается +10…+15 градусов. 3 мая прогнозируются дожди, а в ночь на 4 мая возможен мокрый снег.

По предварительным прогнозам, улучшение погоды и потепление до +20 градусов ожидается после 5 мая.