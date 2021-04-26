Ереван, , 15:38 — REGNUM Специальное заседание по вопросу избрания нового премьер-министра пройдёт в парламенте Армении 3 мая. Об этом сообщает 26 апреля пресс-служба парламента.

«Вопрос об избрании премьер-министра будет рассмотрен 3 мая на специальном заседании Национального собрания», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста председателя правительства Армении. На такой шаг он пошёл ради проведения в стране досрочных парламентских выборов. До выборов Пашинян будет исполнять обязанности премьер-министра, на выборах он намерен представлять партию «Гражданский договор».

Читайте также: Спикер парламента Армении подписал поправки в Избирательный кодекс