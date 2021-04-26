Москва, 26 апреля 2021, 15:32 — REGNUM Разбираться с версиями взрывов на складе во Врбетице в 2014 году должен Европейский союз. Об этом 26 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гондураса Лисандро Росалесом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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По словам Лаврова, несмотря на здравые заявления президента Чехии Милоша Земана о необходимости расследования всех версий случившегося семь лет назад на складе с боеприпасами в Врбетице, в стране есть те, кто уже для себя определил Россию виновной в случившемся.
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Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в своём обращении к нации президент Чехии Милош Земан заявил, что происходящее вокруг истории со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице — это игра спецслужб, которая может иметь самые серьёзные последствия для Чехии.
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