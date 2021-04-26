Москва, , 15:32 — REGNUM Разбираться с версиями взрывов на складе во Врбетице в 2014 году должен Европейский союз. Об этом 26 апреля на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гондураса Лисандро Росалесом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Читайте также: От Праги требуют доказательств причастности России к взрывам во Врбетице

«Все эти путаные комментарии и заявления, эмоционально не очень вменяемые, я бы так сказал, наверное, во всем этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться Европейский союз», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что «всё это произошло на его территории».

По словам Лаврова, несмотря на здравые заявления президента Чехии Милоша Земана о необходимости расследования всех версий случившегося семь лет назад на складе с боеприпасами в Врбетице, в стране есть те, кто уже для себя определил Россию виновной в случившемся.

Ранее по теме: Латвия и Литва в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов

«И то, что на это абсолютно здравое заявление последовала реакция, в том числе, по-моему, от руководства парламента, которое обвинило президента Земана в том, что он мешает расследованию, говорит только об одном: что кто-то, в том числе те, кто такие заявления делает, уже для себя все решил и установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует», — добавил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в своём обращении к нации президент Чехии Милош Земан заявил, что происходящее вокруг истории со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице — это игра спецслужб, которая может иметь самые серьёзные последствия для Чехии.

Читайте ранее в этом сюжете: Представитель Земана: инцидент во Врбетице требует ясных доказательств