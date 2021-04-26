Москва, , 15:32 — REGNUM Почему 23% российских работодателей решили продолжить работать в праздничные дня с 1 до 10 мая. Можно предположить, что жадность бизнесменов тут совершенно ни при чем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Даже если оставить в стороне компании, которые по определению, не могут остановить работу (транспорт, больницы, хлебопекарни и иное пищевое производство, металлурги, нефтяники, железнодорожники и авиаторы и т.д.), а рассматривать лишь тех, кто теоретический свой график менять может, то в итоге выяснится, что у очень многих корпораций на эти дни есть работа, которая в силу уже заключенных контрактов должна быть выполнена.

Кто-то, планируя выполнение таких работ, просто не мог предвидеть, что президент России увеличит число праздничных дней.

У кого-то специфика работы такова, что для выполнения заказа все равно придется работать без перерывов. Это нормальный рабочий процесс. И, безусловно, трудящиеся в таких компаниях люди тоже это прекрасно понимают.

Полагаю, что значительная часть работодателей по итогам работы в майские праздники выплатят сотрудникам соответствующее дополнительное вознаграждение. По крайней мере, во многих компаниях такая практика существует», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 38% руководителей компаний и организаций однозначно не поддержали решение главы государства Владимира Путина о продлении майских праздников.

Читайте также: Работодатели в России высказались о продлении майских праздников