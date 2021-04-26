Москва, , 15:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Соответствующий документ опубликован 26 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в документе, правительство и власти регионов должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников и проведением военных сборов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 апреля стартовал весенний призыв, в ходе которого на военную службу планируется направить более 134 тысяч граждан.

Весенний призыв пройдёт в 83 субъектах РФ. В нём не участвуют только Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ, где призывные мероприятия проводятся только осенью.

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