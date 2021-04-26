Таллин, , 15:30 — REGNUM НКО «Русская школа Эстонии» обратилась к заместителю председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петру Толстому с просьбой помочь восстановить закон и справедливость в отношении эстонского правозащитника Сергея Середенко. Об этом сообщил официальный сайт организации, отмечается, что Середенкуо является политическим узником и примером развернутой в Эстонии «охоты на ведьм».

В обращении подчеркивается, что 3 марта 2021 года правозащитник и бывший русский омбудсмен Эстонии Сергей Середенко был задержан спецслужбами республики по подозрению в якобы «поддержании отношений против Эстонской Республики». Все это время правозащитник уже около двух месяцев находится в Таллинской тюрьме без права переписки.

Подобный случай не единственный, признали в НКО. «Постоянно на пустом месте заводятся уголовные дела на людей, которые хоть как-то не согласны с общим «правильным мнением». Русские как национальное меньшинство рассматриваются не как часть общества, а как некая потенциальная угроза (особенно те, кто хоть что-то заявляет о равноправии и законных правах русского национального меньшинства)», — говорится в обращении.

В обращении также подчеркивается, что «в связи с активным интересом Ваших коллег по ПАСЕ так называемым «делом Навального», мы хотели попросить Вас обратить пристальное внимание на опасность политической «охоты на ведьм» и преследования граждан Эстонии за инакомыслие».

В НКО «Русская школа Эстонии» призвали главу российской делегации и зампредседателя ПАСЕ Петра Толстого незамедлительно поднять тему необоснованного нахождения под стражей Сергея Середенко на площадке ПАСЕ. «Мы выступаем за то, чтобы такое грубое нарушение прав человека в Европейском Союзе нашло свое достойное освещение в ПАСЕ», — отмечается в обращении.

Эстонский юрист Сергей Середенко в стране и за ее пределами известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.