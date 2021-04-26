Тюмень, , 15:28 — REGNUM В Тюменской области за сутки произошло 70 пожаров. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В течение 25 апреля огнём уничтожено более шести тысяч гектаров полей и лесов. Один из крупных пожаров случился в районе выезда из Тюмени в сторону Велижанского и Тобольского трактов было сильное возгорание полей, площадь пожара составила более 83 га. Из-за сильнейшего задымления между развязкой Велижанского и Тобольского трактов было перекрывалось дорожное движение.

Всего с начала 2021 года в Тюменской области произошло 63 лесных и 379 ландшафтных пожаров. Огнём уничтожено более 85 тыс. га.