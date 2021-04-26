Нур-Султан, , 15:28 — REGNUM Cитуация в Актюбинской области Казахстана в отношении коллектива ТОО «Парижская коммуна 21 век» развивается под влиянием религиозных экстремистских сил, несмотря на многочисленные декларации казахстанских властей о продолжающемся построении демократического государства и светского общества, заявил ИАREGNUMпредставитель коллектива ТОО «Парижская коммуна 21 век».

Напомним, что власти Актюбинской области создают искусственные препоны для работы вышеуказанного предприятия, в настоящее время свиноводческий комплекс парализован и не функционирует, коллектив объявил бессрочную голодовку.

По его словам, вызывает озабоченность наблюдаемая политика актюбинских областных властей, которые зачастую выступают на стороне ваххабитских групп, такая картина наблюдается в регионе многие годы.

«Одно из громких событий с участием таких групп произошло в регионе в 2016 году, тогда дело дошло до прямого вооруженного столкновения экстремистов с властями», напомнил собеседник агентства.

При этом, указал представитель коллектива, очаг экстремизма в Актюбинской области продолжает свою активную работу и задался вопросом: кому выгодно подобное положение дел?

Он подчеркнул, что из десятков свиноводческих хозяйств в Республике Казахстан, по данным и рейтингам международных организаций, ТОО «Парижская коммуна 21 век» является передовым, как по уровню экологии, так и по производственным показателям.

«Разве Казахстану не выгодно выпускать и реализовывать экспортную продукцию, обеспечивая тем самым экономическую и продовольственную безопасность государства? Если нет, то тогда ясно стоит заявить всем-Казахстан не заинтересован в производстве и экспорте свиной мясной продукции, как таковой и развитии свиноводства», подчеркнул собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в прежние годы специалисты, работники хозяйства с гордостью знакомили власти и гостей с показателями комплекса, который признан одним из передовых в мире.

«Практически был создан прототип экологически чистого, безотходного производства мясной продукции, опыт предприятия приезжали изучать специалисты со всех концов света, всеми экспертами в этой области предприятие признано прорывным в развитии экологических методов производства. Однако местный эколог, выполняя указания властей, возбуждает дело именно в связи с несоответствием экологическим нормам, направляет его в суд и уже судебным решением, работа комплекса приостановлена. Далее, местные власти перекрыли канализацию, чем нарушили весь технологический процесс переработки отходов. Результат налицо — начался массовый мор животных — ни зарезать нельзя, так как не работает мясоперерабатывающий цех, ни утилизировать мертвых животных. Все попытки коллектива предприятия спасти ситуацию от эпидемиологической катастрофы в регионе, целенаправленно пересекаются властями», рассказал представитель коллектива.

Он выразил удивление: для чего и кому это все нужно? Кому выгодно уничтожать бизнес, создавать протестные ситуации?

«Ведь в течении всего времени существовании хозяйства, те же акимы, в том числе и нынешний, с высоких трибун, в своих годовых и прочих отчетах, с гордостью отражали это предприятие, как флагман животноводства не только в области, но и в республике в целом! Что изменилось? Кто проиграет если тысячи и тысячи людей получат работу, будут уплачиваться налоги в бюджет?

По словам собеседника агентства, коллектив предприятия «грешным делом ищет причину в политических предпочтениях нынешней власти».

«Может во всем «виновата» геополитика? Учредителем ТОО «Парижская коммуна 21 век» является Гайк Вардгесович Тертерян — уважаемый в регионе бизнесмен, общественный деятель — он возглавляет армянскую диаспору области и участвует в осуществлении политики национального согласия Ассамблеи народов Казахстана. Может здесь все закручено в свете развития политики пантюркистского движения, создания Тюркского совета, где Казахстан является центральным игроком совместно с Турцией? Преследование армянского бизнесмена в Казахстане очень даже идет в русле политики пантюркизма, может быть это является причиной? Нам трудно поверить в такой сценарий, однако факты говорят за себя!», отметил собеседник агентства.

«А факты таковы: связь с экстремистки настроенными гражданами налицо, ущемление по национальному и религиозному признакам присутствует. Заявления участников протеста, объявивших голодовку, официально приняты и зарегистрированы на всех уровнях в правительстве республики, в аппарате президента, Совете безопасности, Антитеррористическом агентстве и других ведомствах. Однако, до настоящего момента никто из «центра» не приехал, никто не посчитал нужным встретиться с протестующими. Вот и напрашивается мысль: а может это согласованная политика и стратегия развития независимого Казахстана?», резюмировал представитель коллектива.

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