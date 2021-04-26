Москва, , 15:30 — REGNUM В работе онлайн-видеохостинга YouTube по всему миру, включая Россию, 26 апреля наблюдаются неполадки. Это 26 апреля следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Уточняется, что большая часть пользователей — 55% испытывают трудности при просмотре видео, 38% жалуются на то, что у них не работает сайт и еще 6% отмечают неполадки при попытке зайти в свой аккаунт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля пользователи из ряда стран жаловались на проблемы в работе Facebook Messenger и Instagram.