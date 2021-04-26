Таллин, , 15:26 — REGNUM Вечером 26 апреля в Таллине пройдут акции памяти, приуроченные к годовщине «бронзовых ночей» апреля 2007 года. Об этом сообщил baltija. eu, отметив, что четырнадцать лет назад русскоязычное население Таллина пыталось спасти от самовольного вскрытия властями Эстонии братской могилы советских воинов и демонтажа мемориала Воину-Освободителю «Бронзовый солдат».

Ежегодная акция «Свеча памяти» пройдет на площади Тынисмяэ, где располагались братская могила и мемориал до весны 2007 года, а также на месте, где в ходе протестов погиб житель Эстонии, гражданин России Дмитрий Ганин.

«Бронзовые ночи» — события 26 — 28 апреля 2007 года в Эстонии, связанные с решением властей вскрыть братскую могилу красноармейцев вопреки воле родственников похороненных и произвести демонтаж мемориального комплекса Воину-Освободителю «Бронзовый солдат» в Таллине.

Действия эстонских властей вызвали возмущение русскоязычных жителей страны, переросшее в стихийные беспорядки как в эстонской столице, так и в городах Северо-Востока Эстонии. Акции протеста были жестоко подавлены полицией. Около 1200 человек были арестованы, десятки ранены. Погиб Дмитрий Ганин. Его убийцы до сих пор не найдены, а дело закрыто.

«Бронзовые ночи» привели к глубокому расколу внутри эстонского общества и резкому ухудшению эстоно-российских отношений.