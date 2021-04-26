Кемерово, , 15:26 — REGNUM АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) стало победителем в двух номинациях конкурса эффективных проектов цифровизации в горной отрасли «Горная индустрия 4.0», который прошел в рамках Международной выставки машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых Mining World Russia.

Проект угольной компании «Трехмерное моделирование угольных месторождений и организация дистанционного контроля состояния ведения горных работ» признан победителем в номинации «Цифровизация открытых горных работ». В одноименной номинации от соорганизатора конкурса — ГК «Цифра» — победил проект «Автоматизированная система диспетчеризации горнотранспортного оборудования Бачатского угольного разреза». Оба проекта — часть цифровой стратегии программы трансформации УК «Кузбассразрезуголь».

Проект «Трехмерное моделирование угольных месторождений и организация дистанционного контроля состояния ведения горных работ» направлен на обеспечение важнейшего направления в деятельности компании — безопасного и безаварийного производства.

«Сегодня мы создаем многофункциональную систему безопасности (МФСБ), в основе которой лежит дистанционный контроль всех критически важных параметров безопасности ведения горных работ. Базовой платформой дистанционного контроля станет цифровой двойник разреза, — комментирует технический директор АО «УК «Кузбассразрезуголь» Станислав Матва. — Это основа цифрового будущего предприятия».

Для создания цифрового двойника в компании разрабатываются трехмерные геологические модели разрезов. Для наполнения моделей оперативными и достоверными данными, а также для обеспечения безопасного и безаварийного производства организован дистанционный контроль горных работ с использованием цифровых технологий и оборудования: радар, скважинные датчики, квадрокоптеры, GPS-системы, мобильные лазерные сканирующие системы, гидрографический комплекс.

Цель проекта «Автоматизированная система диспетчеризации горнотранспортного оборудования Бачатского угольного разреза» — увеличение производительности горнотранспортного комплекса предприятия за счет оперативного управления производством.

«Внедрение системы позволило на четверть снизить простой экскаваторов в ожидании самосвалов, повысить загрузку самосвалов и снизить расход ГСМ. Прогнозируемый экономический эффект — 150 млн рублей в год», — отмечает начальник управления информационных технологий и автоматизации производства АО «УК «Кубассразрезуголь» Олег Шевелев.

В планах Компании — тиражировать этот проект на остальные филиалы. В 2020 году проект внедрения автоматизированной системы диспетчеризации на предприятиях УК «Кузбассразрезуголь» по итогу конкурсного отбора Российского Фонда развития информационных технологий был признан одним из лучших в области внедрения отечественных ИТ-решений из почти полутора сотен претендентов. Грант, полученный компанией на реализацию проекта, позволит уже к середине 2022 года оснастить оборудованием для работы в АСУ все разрезы УК «Кузбассразрезуголь».