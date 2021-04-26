Бухарест, , 15:25 — REGNUM Решение Румынии объявить российского дипломата персоной нон грата является недружественным шагом, Россия оставляет за собой право «принять соответствующие ответные меры». Об этом 26 апреля заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

«Это решение, несомненно, является недружественным и не способствует оздоровлению межгосударственных отношений», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в соответствии с Венской конвенцией власти России оставляют за собой право принять соответствующие ответные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Румынии объявило помощника военного атташе России Алексея Гришаева персоной нон грата. Данная информация 26 апреля была сообщена послу Российской Федерации в Бухаресте Валерию Кузьмину.