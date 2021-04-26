Липецк, , 15:25 — REGNUM В Липецке следователи проверяют сообщение из соцсетей об отказе в медпомощи травмированной пожилой женщине. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В одной из социальных сетей была опубликована информация со слов местного жителя, который заявил, что видел, как 3 марта с 74-летней пенсионеркой произошёл несчастный случай, а в травмпункте ей в помощи отказали. Ближайший травмпункт был расположен в областной детской больнице, где медицинские работники сослались на отсутствие профиля лечения взрослых пациентов. По словам очевидца, отказ в помощи женщина получила и в ГУЗ «ЛГБ №4 «Липецк-Мед». Там медработник сослался на то, что пациентку невозможно переместить на этаж выше, в рентгенкабинет.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.