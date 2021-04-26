Джакарта, , 15:25 — REGNUM Правительство столицы Индонезии Джакарты посадило 70 880 деревьев с 2019 года в рамках программы по смягчению последствий изменения климата и сокращению выбросов парниковых газов, сообщает Antara.

Власти Индонезии планируют посадить 200 000 деревьев к 2022 году.

Правительство Джакарты борется с последствиями изменения климата и намерено сократить выбросы парниковых газов на 30% к 2030 году.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии объявило о 1185 стихийных бедствий, произошедших с января по апрель 2021 года.

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