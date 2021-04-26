Кировград, Свердловская область, , 15:27 — REGNUM В Кировграде (Свердловская область) признали виновной женщину, чья дочь облилась кипятком и вскоре погибла, в оставлении своего ребёнка в опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, пятилетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипятком, но её мать так и не вызвала скорую. Дочь получила телесные повреждения (термических ожогов туловища и конечностей 2−3 степени на 45−50% площади тела) и скончалась на следующий день.

Мать признали виновной по 125 УК РФ (оставление в опасности), женщина признала свою вину. Ей назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ и удержания 5% заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Кировграда забила молотком свою трёхлетнюю дочь.

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