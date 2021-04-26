Луганск, 26 апреля 2021, 15:31 — REGNUM Один военнослужащий Народной милиции получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили 26 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В представительстве отметили, что информация о происшествии передана представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не исключает переход конфликта в Донбассе в замороженную стадию.
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