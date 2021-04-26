Москва, , 15:24 — REGNUM Мало найдётся людей, которые удовлетворены своей заработной платой. Если такой опрос провести в любой стране мира, результаты могут быть похожими, только суммы будут разными, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«В России, действительно, половина работающих получают заработную плату ниже определяемого по опросу минимума в 50 тыс. рублей. И это вполне реальные их пожелания. Скорее всего, человек, имея заработную плату в 30 тыс. рублей, не мечтает о 120 тыс. рублей, у них пожелания скромнее.

Вполне логично, что в тех регионах, где высокая средняя заработная плата, больше удовлетворенных. Правда, здесь немного отличается Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Скорее всего, жители этих регионов связывают свою заработную плату с заработной платой в Москве, так как существуют достаточно тесные экономические связи между регионами, а разница в средней заработной платой между Москвой и Санкт-Петербургом составляет 32 тыс. 123 рублей и Санкт-Петербург всегда сравнивают с Москвой.

Поэтому и высказывают такие пожелания. А вот такой интересный результат опроса, как пожелание иметь подработку у 70% работников и при этом только 10% из-за загруженности не смогут трудиться дополнительно, свидетельствует о том, что, скорее всего, эти работники, с одной стороны, не могут найти соответствующую подработку, а, с другой стороны, имеют силы и время на дополнительную работу.

Для экономики, конечно же, предпочтительно, чтобы работник интенсивно трудился на одном рабочем месте и получал достойную заработную плату», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доход в 50−80 тысяч рублей в месяц считают достойным более трети россиян (38%). Еще 11% участков опроса заявили, что их устраивает доход в размере менее 50 тысяч рублей.

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