Тюмень, , 15:23 — REGNUM В Тюменской области в 2021 году свыше 59 тысяч жителей получат единовременную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. На указанные цели регион выделил более 170 млн рублей, сообщает региональный оперативный штаб.

Отмечается, что начисление осуществляется автоматически, выплата производится в течение апреля и в начале мая 2021 года. И большая часть ветеранов деньги уже получили.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется проживающим в Тюменской области участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией. По 5 тысяч рублей получают труженики тыла и дети войны — граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года включительно, и лица из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны.

«Тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 года включительно, получат поддержку в размере 2 тысяч рублей. Это самая многочисленная категория наших жителей, которая получит выплату — более 40 тысяч человек», — сообщают в оперштабе.