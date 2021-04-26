Москва, , 15:22 — REGNUM В Москве ближайшей ночью температура воздуха может опуститься ниже нулевой отметки, сообщает 26 апреля Гидрометцентр России.

В столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег и обледенение. В Подмосковье столбики термометров могут достигать трёх градусов ниже нуля.

Днём 27 апреля в Москве и Московской области ожидается до девяти градусов тепла, возможны осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий.

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