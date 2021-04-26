Самара, , 15:30 — REGNUM Всероссийский форум по государственному управлению «Проектирование госуправления 4.0», организатором которого выступило правительство Самарской области, пройдет в онлайн-формате. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что мероприятие будет проходить при поддержке Агентства стратегических инициатив с 10:00 часов до 14:00 часов 28 апреля и будет включать четыре направления, которые будут работать параллельно: оптимизация деятельности органов власти, эффективное госуправление, привлечение и удержание талантов, человекоцентричность.

Первые три трека планируют провести в формате конференц-связи с трансляцией в YouTube, а четвёртый — офлайн, с трансляцией в YouTube.