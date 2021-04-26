Загреб, , 15:21 — REGNUM В сети появилось видео с хорватским электрическим гиперкаром Rimac C_Two, который был заснят журналистами на улицах Хорватии. Видео размещено на YouTube-канале crospotter13.

«Rimac продемонстрировал совершенно новую модель Rimac C2 в центре Загреба, Хорватия. Я снял первые детали и надеюсь снимать еще больше в будущем», — говорится в тексте сообщения.

Попавший на видео электрокар окрашен в глубокий синий оттенок. Также стоит отметить, что дизайнерам удалось соблюсти тонкий цветовой баланс между неокрашенными элементами из карбона и окрашенными панелями кузова.

Ранее генеральный директор Aston Martin Тобиас Моерс сообщил, что официальная премьера серийной версии гиперкара Valhalla запланирована на 2022 год. Концептуальная модель была представлена в 2019 году на автовыставке в Женеве.

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