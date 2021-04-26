Москва, , 15:23 — REGNUM Ответные меры последуют за высылкой из Румынии российского дипломата. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила 26 апреля.

Она прокомментировала решение официального Бухареста выслать из страны помощника военного атташе посольства РФ Алексея Гришаева.

«Посол Румынии в России хорошо знаком с процедурой ответных мер», — сказала Захарова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля послу Российской Федерации в Бухаресте Валерию Кузьмину сообщили о решении Румынии объявить персоной нон грата помощника военного атташе.

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