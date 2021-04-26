Рыбинск, Ярославская область, 26 апреля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Рыбинский городской суд Ярославской области поступило уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора МУП «Теплоэнерго» Алексея Потехина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

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Потехин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. «Теплоэнерго» являлось крупнейшей теплоснабжающей организацией Рыбинска и «лидером» в регионе по долгам за газ. Так на момент увольнения Потехина 1 марта 2019 года долг составлял 951 млн рублей.

«По версии обвинения Потехин Алексей, являясь должностным лицом — генеральным директором МУП «Теплоэнерго», в период с 01.02.2018 г. по 01.04.2019 г. использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы из корыстной и личной заинтересованности, что привело к существенному нарушению прав и законных интересов МУП «Теплоэнерго» и ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», — сообщили в Ярославском областном суде.

Как сообщил ИА REGNUM информированный источник, МУП брал кредиты в банке «ВВБ». Имея долги за потреблённый газ, предприятие досрочно погашало кредит в банке вместо того, чтобы расплачиваться за энергоресурсы. Сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей. Сам же банк впоследствии был лишён лицензии.

По некоторым данным, в деле есть не только экономическая, но и политическая подоплёка. Предварительное заседание пройдёт 29 апреля в закрытом режиме.