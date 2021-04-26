Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Петербурге в настоящее время составляет 2,9% от численности экономически активного населения. Это примерно в два раза ниже, чем в среднем по России. За последние восемь месяцев, с октября 2020 года, численность безработных в Петербурге сократилась почти в 2,5 раза — до 45 тысяч человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

Такие данные сообщили 26 апреля на рабочем совещании городского правительства. Там обсудили итоги выполнения в 2020 году государственной программы «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге» и задачи на 2021 год.

«Социальными выплатами были обеспечены почти 180 тысяч безработных граждан. Из числа обратившихся в Службу занятости почти 74,8 тысяч граждан нашли новую работу. Услуги по регистрации безработных граждан были переведены в онлайн формат. Все пособия выплачивались вовремя», — отчитался губернатор Александр Беглов.

По его словам, комплекс мер по восстановлению численности занятого населения до уровня 2019 года охватит около 170 тысяч граждан, обратившихся за содействием в службу занятости уже в текущем году.

Общий уровень занятости населения в Петербурге составляет 65,7% и является одним из самых высоких в стране. По итогам 2020 года город занимает первое место в России по уровню занятости инвалидов трудоспособного возраста — 37%. В 2020 году из 2415 инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет, обратившихся в службу занятости, трудоустроено более 46%. Создано и модернизировано 243 рабочих места для трудоустройства инвалидов. На общественные работы в 2020 году было трудоустроено 1563 человека. Еще 1590 работников, находившихся под риском увольнения, получили временные рабочие места.