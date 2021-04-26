Боровск, Калужская область, 26 апреля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 32-летней женщины. Ее тело было обнаружено в одной из квартир Боровска. Предварительные данные судебно-медицинской экспертизы показали, что женщину задушили. Об этом 26 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Следственный эксперимент

Установлено, что накануне происшествия погибшая находилась в квартире со своим сожителем. Между ними произошел конфликт. Подозреваемый мужчина сдавил шею сожительницы руками, от чего потерпевшая скончалась на месте.

Следователями назначены экспертизы, в том числе генетическая, проведена проверка показаний подозреваемого на месте, в ходе которой мужчина показал как совершил преступление. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство». Расследование продолжается.