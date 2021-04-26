Кемерово, , 15:02 — REGNUM Во всероссийском субботнике приняли участие более 200 тысяч жителей Кемеровской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Акция действительно была организована и проведена замечательно. Планировалось, что на весеннюю уборку улиц и дворов выйдет 98 тысяч человек, а по факту участие в субботнике приняли более 200 тысяч кузбассовцев. Это говорит о том, что люди любят регион и хотят, чтобы он стал ещё лучше», — отметил губернатор Сергей Цивилёв.

Уточняется, что общими усилиями в порядок приведены 2374 объекта во всех муниципалитетах региона.