Йошкар-Ола, , 15:01 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 26 апреля выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. В течение восьми предыдущих дней подтверждалось также по 16 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 999 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 12 384 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 11 человек. 228 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне умерли два человека, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 387 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 108 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 231 человек, из них у 228 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписан один пациент, при этом госпитализированы 10 жителей Марий Эл.