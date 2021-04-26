Ростов-на-Дону, , 15:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону из списка обманутых дольщиков вычеркнули 96 фамилий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 апреля.

Жертвы строительных пирамид получили ключи от квартир, расположенных в жилом комплексе «Сокол Градъ» на проспекте 40-летия Победы. Многоквартирные дома здесь строят неподалёку от лесопарковой зоны — того самого экопарка «Вересаева», благоустройство которого обернулось уголовным делом.

В рамках возведения жилого комплекса планируется построить ещё шесть многоквартирных домов.