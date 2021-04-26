Ташкент, , 14:59 — REGNUM Торговым объектам в Узбекистане необходимо разрешить работать круглосуточно. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам работы бизнеса.

Глава государства отметил, что в городах с населением более 150 тыс. человек необходимо создать специальные торговые улицы. Мирзиёев отметил, что в 28 городах можно будет разместить 100 тыс. субъектов предпринимательства.

Президент отметил, что к 30-летию независимости Узбекистана хокимы (главы) регионов должны превратить 3−4 улицы в центры торговли, а мэр Ташкента — десять улиц.

Ранее президент Узбекистана подписал указ, по которому молодые предприниматели могут получить субсидии на открытие бизнеса.

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