Москва, , 14:56 — REGNUM Ещё один подуличный переход откроется в Москве на Комсомольской площади, сообщает 26 апреля пресс-служба департамента транспорта столицы.

«Уже в этом году пройти от Ленинградского вокзала к станции «Комсомольская» и Комсомольской площади станет намного быстрее», — рассказали в пресс-службе.

В департаменте пояснили, что переход уже построен, но не работал много лет, и сейчас в нём ведутся ремонтные работы — укрепляются несущие конструкции, меняются инженерные коммуникации и облицовка.