Самара, , 14:59 — REGNUM Управляющего ООО Ресторан «Фарфор в Самаре» признали виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в Самаре. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

В суде было установлено, что фигурант уголовного дела допустил производство готовой продукции, которая не отвечала требованиям безопасности здоровья потребителей: это повлекло по неосторожности массовое отравление и заболевание людей, а также причинение некоторым потребителям вреда здоровью разной степени тяжести.

Суд приговорил подсудимого к одному году ограничения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в августе 2019 года 74 человека, включая 12 детей, обратились к врачам за медицинской помощью с признаками отравления: все они ранее употребили в пищу роллы, которые они заказывали в ООО Ресторан «Фарфор в Самаре».