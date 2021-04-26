Чиатура , , 14:57 — REGNUM Шахтеры предприятия «Грузинский марганец» в городе Чиатура (Имеретия, Грузия) согласились прекратить забастовку после частичного удовлетворения их требований. Об этом 26 апреля сообщает интернет-газета Netgazeti.

По данным журналистов, протестующим предложили увеличить ежемесячную зарплату на 250 лари (около $70) и повысить доплату к праздникам на эту же сумму. Также руководство компании пообещало поднять тарифную ставку шахтерам на 5,2% с 1 мая.

Сообщается, что новые трудовые соглашения с работниками шахт начнут заключать на этой неделе.

Напомним, забастовку шахтеры в Чиатура начали 23 апреля. Они потребовали повысить им зарплату на 50%. Сообщается, что при исполнении руководством «Грузинского марганца» обещаний, зарплата рабочих должна подняться на 25%.

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