Брянск, , 14:58 — REGNUM Ритуал памяти, посвящённый 35-й годовщине со дня Чернобыльской катастрофы, провели 26 апреля руководители Брянской области. К памятнику жертвам аварии возложили цветы, сообщает пресс-служба администрации региона.

После аварии на радиоактивно загрязненной территории оказались 22 из 27 административных районов Брянской области, 1385 населённых пунктов, в том числе два города областного значения — Новозыбков и Клинцы. Общая площадь загрязнения составила 11 868 квадратных километров, на которой проживало более 500 тысяч человек. В память об ушедших героях-ликвидаторах прозвучал оружейный салют.

Памятник в сквере на пересечении улиц 3-го Июля и Дуки в Брянске официально был открыт 26 апреля 2006 года. Шар, символизирующий расколотый трещиной земной мир или атом, ночью изнутри освещается оранжевым светом. Вокруг памятника высажены вечнозеленые ели как символ продолжения жизни.