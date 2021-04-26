Москва, , 14:54 — REGNUM Несмотря на то, что соглашение ОПЕК+ в настоящий момент ограничено сроком до конца 2021 года, в той или иной форме производителям, вероятно, придется координировать свои действия по регулированию поставок и дальше, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«События последних лет показали, насколько уязвим бизнес нефтяников к биржевым колебаниям цен.

Надо понимать, что биржевые цены на нефть очень слабо связаны с реальным спросом и предложением — большая часть контрактов являются чисто спекулятивными.

Соответственно, разгон цен в ту или иную сторону может в считанные дни и недели составляет десятки процентов.

А нефтепроизводителям при этом нужно планировать свою деятельность на довольно длительный период, привлекая кредитные средства, запуская буровые установки, налаживая логистику.

А с учетом того, что для ряда стран-экспортеров доходы от нефти и газа являются важнейшим источником наполнения бюджета, большинство предпочитают синицу в руках журавлю в небе — та же Саудовская Аравия в прошлом году сильно обожглась на попытках демпинга.

С учетом давления со стороны сланцевых проектов и спонсирования странами Запада альтернативных источников энергии для экспортеров нет альтернативы неких договоренностей о комфортном уровне цен и объемах добычи, при которых он достижим.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун считает, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи может быть продлена «навсегда».

Читайте также: Вице-президент «Лукойла» Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром