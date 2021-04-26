Москва, , 14:53 — REGNUM Дорожную карту реализации концепции расширенной ответственности производителей (РОП) по утилизации продукции и упаковки утвердила российский вице-премьер Виктория Абрамченко, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Концепцию РОП утвердили в России в конце 2020 года, она направлена на сокращение количества отходов и увеличение объёмов переработки. Реализовать её позволит дорожная карта — в ней определены необходимые шаги.

Реализация концепции РОП призвана снизить нагрузку на население и ускорить процесс финансирования и создания инфраструктуры, отмечает советник руководителя Исполкома ОНФ, эксперт тематической площадки «Экология» Александр Коган.

«Полтора года назад мы опубликовали доклад ОНФ по реализации нацпроекта «Экология». Мы на многие моменты в том документе обращали внимание, но РОП шел там красной нитью. Мы подчеркивали, что единственным существенным источником создания инфраструктуры является тариф населения. Реализация концепции РОП призвана снизить нагрузку на население и ускорить процесс финансирования и создания инфраструктуры», — заявил Александр Коган.

«В этих целях ОНФ предлагал, во-первых, обеспечить автоматизированный контроль за объёмами переработки на предприятиях для получения достоверных сведений о выполнении нормативов утилизации. Во-вторых, обеспечить прозрачность информации по исполнению РОП (при модернизации ЕГИС УОИТ), чтобы любой желающий мог осуществлять общественный контроль и имел доступ к информации как компания выполняет нормативы утилизации, сеть пунктов сбора отходов от использования товаров, объем отходов, поступающих на переработку, на каком предприятии осуществляется переработка или размер уплаченного экологического сбора. В-третьих, определить механизмы стимулирования производителей к развитию системы сбора использованных товаров и упаковки путем установки залога за тару, создания пунктов приёма вторсырья в супермаркетах иных объектах», — подчеркнул эксперт.

«Многое из этого учтено в текущей дорожной карте. Сейчас основная задача — перейти от планов к действиям. Главное — это внедрение задуманного, и это непростая задача», — считает эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ.

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