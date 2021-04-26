Марина Каширская, 26 апреля 2021, 16:33 — REGNUM В Тамбове 27 апреля состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы.
Наталья Макаревич перешла с должности начальника управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской области на пост мэра Тамбова в сентябре 2019 года. В конце октября 2020-го она отчиталась перед городскими депутатами о работе и ушла в отставку.
Губернатор рекомендовал назначить на её место первого заместителя главы администрации города Тамбова Максима Косенкова (глава регионального отделения партии «Родина»). Косенков уже занимал пост главы администрации города с 2005 по 2008 год. Должность он оставил из-за возбуждённого в отношении него уголовного дела. В 2009 году Косенкова приговорили к 9,5 года колонии строгого режима, признав виновным по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений». В 2014 году его освободили досрочно. «Пострадавший», гражданин Украины, позже заявил, что мэра он оговорил из корыстных побуждений. При этом он сам был осуждён за кражу из дома Косенкова.
В марте 2021 года с Косенкова досрочно сняли судимость, однако приговор не был отменён, поэтому в течение 15 лет он не сможет занимать выборные должности. Эту возможность получит, только если в Тамбове снова вернут упраздненную в 2015 году должность сити-менеджера.
После отставки Макаревич конкурс на пост нового мэра был назначен на январь 2021 года, но не состоялся. Изначально на должность претендовали семь человек, а в финал прошли двое — Алексей Плахотников и Андрей Толмачев. Но Толмачев свою кандидатуру снял, высказавшись в пользу Максима Косенкова. Конкурс, для участия в котором нужны как минимум два кандидата, перенесли на апрель.
Тогда доктор политических наук Владимир Слатинов размышлял о возможных путях решения проблемы с пустующим креслом тамбовского мэра:
На повторный конкурс заявились пять кандидатов: временно неработающий Андрей Бажилин (уже претендовал на пост мэра в 2019 году, тогда должность досталась Наталье Макаревич), временно неработающий Дмитрий Серебряков, индивидуальный предприниматель Сергей Огурцов, главный специалист отдела правового обеспечения федерального государственного унитарного предприятия Центр «Звездный» Дмитрий Калачинский и заместитель управляющего магазином у индивидуального предпринимателя Дмитрий Козодаев. При этом «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники высказал мнение, что повторный конкурс также может не состояться.
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