Вена, , 14:54 — REGNUM Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что он выступает против дополнительных санкций Европейского союза в отношении России. Он рассказал об этом 26 апреля в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

«Я против дополнительных санкций как самоцели. Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение — это не путь, по которому мы хотим идти», — сказал Курц, отвечая на вопрос о том, надо ли вводить новые санкции в отношении России.

Также он отметил, что ранее введенные ЕС санкции против российской стороны, по его мнению, являются «правильными», однако, как считает канцлер Австрии, необходимо также делать ставку на диалог.

«Мир на нашем континенте сможет быть всегда только (если страны будут работать) вместе с Россией, а не против нее», — добавил Курц, говоря о ситуации на российско-украинской границе, которая, по его словам, вызывает в Европе беспокойство.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор.