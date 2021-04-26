Ростов-на-Дону, , 14:49 — REGNUM Ростов-на-Дону получит из резервного фонда Ростовской области 41 млн рублей на расселение домов, признанных аварийными. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 апреля.

Граждан переселят из 29 квартир, расположенных в шести ветхих многоквартирных домах. На эти цели из муниципальной казны будет направлено около 23 млн рублей. Опасные для проживания объекты расположены по улицам Седова, Нижнебульварной, Красных Зорь и в переулке Грибоедовском.

Люди справят новоселье до конца 2021 года.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону расположено 256 аварийных домов. На их месте могут построить социальные объекты, скверы, административные здания.

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