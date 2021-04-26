Саранск, , 14:48 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

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Умерли двое мужчин 1944 и 1946 годов рождения, котопые попали с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение в обоих случаях — двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Лечение затрудняли сопутствующие патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 239 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 апреля в регионе выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 31 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 950 случаев Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1719 человек