Ржев, Тверская область, , 14:48 — REGNUM Девочка 2006 года рождения выпала из окна девятого этажа многоквартирного дома, ребёнка с травмами госпитализировали, однако врачи оказались бессильны — девочка скончалась. Следственные органы начали проверку по данному факту, сообщили 26 апреля в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Трагедия произошла во Ржеве вечером 25 апреля. Девочку госпитализировали в больницу, где она скончалась. Незадолго до этого она ушла из дома на прогулку.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.

В следственных органах также напомнили гражданам о необходимости соблюдать элементарные меры предосторожности, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей.